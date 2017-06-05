Bill Cosby 'cinsel saldırıdan' hakim karşısında

ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby ile ilgili iki hafta sürecek olan 'cinsel saldırısı' davası başladı.

ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby ile ilgili iki hafta sürecek olan "cinsel saldırısı" davası başladı.

ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby'nin iki hafta sürecek olan 3 ayrı "cinsel saldırısı" davası Pennsylvania'da başladı. Ünlü komedyen, 50'den fazla kadına cinsel saldırı ile suçlanıyor. Cosby, ilk olarak 2004'te eski bir üniversite çalışanı olan Andrea Constand'a ağır cinsel saldırı suçuyla suçlanmıştı. Saldırıya maruz kalan Constand, Cosby'nin kendisine önce ilaç verip, ardından cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti. Costand'ın açtığı davanın ardından Judy Huth adlı bir kadın da Cosby'e 15 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Huth, ifadesinde Cosby ile film setinde tanıştığını, kendisini Los Angeles'taki malikanesine götürdüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

