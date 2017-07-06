Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesriye Demirel, sıcak havalarda ani ve aşırı ısı değişimlerinin insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesriye Demirel, sıcak havalarda ani ve aşırı ısı değişimlerinin insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu söyledi.
Mekan içi ve dışında ki meydana gelen 7-8 derecenin üzerindeki aşırı ve ani sıcaklık farkları, insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkiler yaparak sağlık sorunları meydana getirir. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nesriye Demirel sıcak havalarda ani ve aşırı ısı değişimlerinin verdiği zarara dikkat çekti.
Sıcak yaz günlerinde mekan içi ve dışında ki sıcaklık farkı ve ani hava değişimi vücut direncini düşürdüğünü belirten Dr. Nesriye Demirel, "Bu durumda viral enfeksiyonların sık görülmesine sebep olur. Bilinçsiz klima kullanımında çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler daha çok tehlike altındadır. Çünkü bu grupta ki kişilerin vücut dirençleri klimanın havaya saçtığı bakteriler nedeniyle daha da zayıf düşebilir" dedi.
Bakterilerin klimada kolayca barınabildiğini ve yayılan havayı insanların soluması sonucu bünyeye nüfus ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Demirel, "Gerekli periyodik bakımları yapılmadığında 'klima ateşi ' olarak bilinen bir hastalığa sebep olmaktadır. Bu hastalık klimaların suyu yoğunlaştıran bölgelerinde üreyen çeşitli bakteri ve mantarların solunum havasına karışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bakterilerle kirlenmiş klima sistemlerine maruz kalındıktan birkaç saat sonra ateşli bir hastalık başlar. Hastalarda gribi anımsatan ateş, titreme, kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve halsizlik gibi birçok şikayet meydana getirir. Bu şikayetlere öksürük nefes darlığı da eklenebilir. Bazen bulantı, kusma, karın ağrısı ishal görülebilir" şeklinde konuştu.

"TERLİYKEN SERİN ORTAMA GİRMEYİN"
Terliyken serin ortama girmemesi konusunda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Demirel, "Aşırı sıcak nedeniyle terleyen kişilerin kasları gevşer, serin bir havayla karşılaşınca kas ağrıları ve kas tutulması yaşanabilir. Aynı zamanda aşırı serin olan mekandan dışarı çıkıldığında direkt sıcak havayla temas eden vücut kaslarında ağrı meydana gelir. Bu yüzden fıtık problemi ve kireçlenme sorunu olan kişilerin tedbir almaları gerekir. Sıcak havalar nemle birleştiği zaman kalp, tansiyon hastalarını olumsuz etkilemektedir. Vücutta ki aşırı su ve tuz kaybı, hastanın kan basıncında ki dengesizliğe neden olmaktadır. Kan basıncını kontrol altına almak için tuzu ve alkolü azaltmanın yanı sıra, bol bol sebze, meyve tüketilmesi, şekerli besin ve içeceklerden uzak kalınması gerekir" diye konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor
Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor
Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü
Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü
Kulig'in sözleşmesi uzatıldı
Kulig'in sözleşmesi uzatıldı
FETÖ'nün Ağrı il imamı otların arasında yakalandı
FETÖ'nün Ağrı il imamı otların arasında yakalandı
Kılıçdaroğlu ilk molayı verdi
Kılıçdaroğlu ilk molayı verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English