Bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe olduğu yeni model geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe geçeceği yeni bir model hazırladıklarını ifade ederek, 'Özellikle teknoloji üretme noktasında bilimsel faaliyetleri desteklemek istiyoruz. Bu yeni modeli Bakanlar Kuruluna arz ettik' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe geçeceği yeni bir model hazırladıklarını ifade ederek, "Özellikle teknoloji üretme noktasında bilimsel faaliyetleri desteklemek istiyoruz. Bu yeni modeli Bakanlar Kuruluna arz ettik" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de Konsolosluk Erkanı Başkanı Ömer Kaplan tarafından düzenlenen toplantıda 16 ülkenin konsolos ve fahri konsolosları ile bir araya geldi. Mövenpick Otel'de düzenlenen toplantıya, Bakan Faruk Özlü'nün yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve konsoloslar katıldı.

2016 yılının çok parlak bir yıl olarak geçmediğine işaret eden Bakan Özlü, "Geçen yıl hem Türkiye hem dünya için çok iyi geçmedi. Hem artan küresel güvenlik sorunları hem de terörist faaliyetlerin ağırlık kazandığı yıl olarak geçti. Bu güvenlik sorunları hem ekonomimizi etkiledi hem de bölgesel olarak önemli sıkıntılar meydana getirdi. 2016 yılı ekonomik açıdan, güvenlik ve işsizlik açısından parlak bir yıl olarak geçmedi. Özelikle ülkemizdeki sorunların küresel sorunu da var. Türkiye için en önemli ekonomi, güvenlik ve işsizlik ve bunların üzerinde ciddiyetle çalışılıyor. Bakanlar kurulunda her hafta konuşuluyor. Varlık fonu, bireysel emeklilik, KOBİ'lere destekler gibi birçok kararlar var. Bu kararların çoğu henüz piyasalara, topluma yansımadı. Bunun için zamana ihtiyaç var. Özellikle ikinci dokümanlar dediğimiz usul ve esaslar tamamlandı. Bunların sonuçları içinde bulunduğumuz 2017 yılı topluma yansıyacak" dedi.

Ekonominin sadece Türkiye için değil, dünya için de bir problem olduğuna dikkat çeken Özlü, ekonomistlerin geçmiş 50 yılda yakalanan ivmeyi, gelecek 50 yılda yakalamayacağını hatırlattıklarını ve geleceğin geçmişten çok daha rahat olmayacağını anlamak gerektiğini dile getirdi.



"GÜVENLİK VE İÇ SİYASİ HAREKETLER ETKİLESE DE"

Ekonomik alanda da birçok reformlar yaptıklarını belirten Bakan Faruk Özlü, "Yeni ABD Başkanının uygulayacağı ekonomi politikalarında ne kadar ısrarcı olacağını tam bilmiyoruz. Bu da bizi ve dünyayı etkiliyor. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye özellikle 2 çeyrekte büyüme açısından birçok ülkenin ötesindeydi. Üçüncü çeyrekte bir daralma oldu, bundan Türkiye için yaşanan talihsiz olayın etkisi var. Ama geçen yılın son çeyreğinde bu yıla ilişkin bir toparlanma görebiliyoruz. 2017 yılında Türkiye'nin orta vadeli programda öngörülen oranda büyüme yakalayacağını düşünüyoruz. İşsizlik konusunda aldığımız tedbirler var. Yapısal dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyacımız var. Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Güvenlik ve iç siyasi hareketler reform sürecine menfi olarak tesir etse de bundan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.



"ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FONU OLUŞTURACAK"

Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasına yönelik çalışmalar hazırladıklarını anlatan Bakan Özlü, "Bakanlık olarak şu yönetimi benimsiyoruz. Her bir sanayici aynı zamanda bir tüccar. Biz bilim, teknoloji ve sanayi dediğimizde 3 halkayı birbirine içlendirme yönünde politika benimsiyoruz. Birisinin girdisi öbürünün çıktısı olsun. Teknoloji nereden gelecek ya transfer edecek ya da kendiniz üreteceksiniz. Özellikle teknoloji üretme noktasında bilimsel faaliyetleri desteklemek istiyoruz. Bilimden teknolojiye teknolojiden sanayiye bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 6 ay süren bir çalışma yaptık ve bu yeni modeli Bakanlar Kuruluna arz ettik. Bu yeni modelin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. İnşallah bunu bu aylarda yasalaştıracağız. Bilim, teknoloji ve sanayi politikasının müşterekle belirlenmesini önemsiyoruz. Yeni politika hepsini ayrı değil, üçünün de birbirinin girdi ve çıktısı olarak tamamlamasını öngörüyor. Bir araştırma geliştirme fonu oluşturacağız. Araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmayı amaçlıyoruz. GSMH yüzde 1.06 biz bunu yüzde 2 ve 3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayicilerin daha yüksek değerli ürünler üreterek, ekonomiye destek vermeleri amacıyla bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ İCRA KURULU KURULACAK"

Son 14 yılda araştırma, geliştirme ve teknoloji faaliyetlerine ayrılan kaynaklarda ciddi oranda artış olduğunu kaydeden Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Araştırma geliştirme harcamalarımız geçen sene 20 milyar 600 milyon, araştırmacı personel sayısı 122 bine ulaştı. Bütün bu girdilere rağmen, ihracatımız ve imalat sanayi içindeki ileri teknoloji ürünlerinin payı artmadı, yüzde 4'ün altında. Avrupa'da ileri teknoloji ürünlerinin ihracat payı yüzde 19-20 mertebesindedir. Dolayısıyla mevcut sistemin girdileri var, kaynak aktarıyoruz. Ama çıktılar yeterli değil, bu bakımdan bu yapısal dönüşüm önemli. Yeni model çıktı odaklı performans değerlendirmesi yapmayı öngörüyor. Yeni modelde inşallah geri dönüşümde bütün kamunun araştırma ve geliştirme için özel sektöre yapacağı fon, tek bir merkezden bütçelemeyi ve çıktı bazlı performans değerlendirmesi yapan girdileri gözden geçirmeyi hedefliyoruz. Bir mekanizma oluşturulacak ve adı da Bilim Teknoloji Sanayi İcra Kurulu olacak. Başbakanımız başkanlığında ilgili bakanlar görev alacak. Bunu çok önemsiyoruz. Bu hem bizim uluslararası ilişkilerimizi hem diğer ülkelerle ilişkilerimiz daha kolay işbirliği yapabilen konuma bizi getirecek."



"ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİ BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Sanayicinin desteklenmesi için de yaptıkları reform paketini tamamladıklarını belirten Bakan Özlü, "Bunu gelecek hafta sunacağız ve referandumun akabinde hayata geçireceğiz. Yatırımcılar isterlerse özel endüstri bölgeleri kurabilecekler. Yine bu pakette organize sanayi içinde bulunan fabrikalardan emlak vergisi alınmaması yönünde hususlar var. Yine özellikle eğitim konusunda sanayicinin ihtiyaç duyduğu üniversite ve orta öğretim kurumlarına ilişkin maddeler var. Yaklaşık 71 maddeden oluşuyor yeni paket. Bu paket bugüne kadar sanayici ve iş adamalarının bize ilettiği sorunları toplayıp, bir taslak hazırladık, OSB'lerle paylaştık, ilgili bakanlıkla koordine ettik, 1 yıla kadar zaman harcadık ve inşallah bunu çıkaracağız. Geçen sene Ar- Ge reform paketi vardı bu sene üretim paketi var. Türkiye'de 376 araştırma geliştirme merkezimiz var, bu sayıyı bu yıl içerisinde ilk aşamada 500'e, akabinde bine tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir ile ilgili iki çalışma yürüttükleri ve bu yönde bir danışmanlık şirketinden rapor istediklerini dille getiren Özlü, çıkartılan raporların kendisini çok tatmin etmediğini ve tekrar projelerle ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)