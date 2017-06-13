Bilim insanları yeni 3D baskı cihazı geliştirdi

Bir grup Koreli bilim insanının 3D nano boyutlu elektronik tüp basan yeni bir teknoloji geliştirdiği bildirildi.

Bir grup Koreli bilim insanının 3D nano boyutlu elektronik tüp basan yeni bir teknoloji geliştirdiği bildirildi.

Kore'de bir devlet araştırma enstitü tarafından geliştirilen yeni teknolojiyle üç boyutlu yazıcıyla esnek giyilebilir cihazlar üretilmesinin mümkün olacağı kaydedildi.

Kore Elektro Teknoloji Araştırma Enstitüsünden (KERI) Seol Seung-kwon liderliğinde yapılan çalışmada yüksek iletkenli 3D karbon nanotüp baskısı yapan yeni bir 3D yazıcı geliştirildi.

Araştırmacılar, yeni geliştirilen yazıcı ağzıyla akıcı özelliğe sahip malzemenin dengeli dağılımı sağlanarak yüksek kalitede baskı yapmanın başarıldığını açıkladı. KERI yetkilileri geliştirilen teknikle giyilebilen birçok 3 boyutlu mikro yapının üretilebileceğini belirtti.

Mevcut 3D baskı teknolojinin kullanımının sınırlı olduğu, bu son teknoloji 3D baskı teknolojisiyle gelecekte giyilebilecek cihazların parçalarının üretilebileceği belirtildi. Yeni teknolojinin 3D baskısını kolaylaştıracağı ve bu teknolojiyle ileri konsept cihazların entegrasyonlarının mümkün olacağı ifade edildi. Bu buluşların "ACSNano" ve "ACS Applied Materials & Interfaces" gibi uluslararası bilim dergilerine yayınlandığı kaydedildi.

