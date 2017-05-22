Bilim adamları çip içinde beyin hücresi büyüttü

Beyin hücrelerinin nasıl geliştiğini yakından incelemek isteyen bilim adamları çip üzerinde beyin hücresi büyüttü.

Beyin hücrelerinin nasıl geliştiğini yakından incelemek isteyen bilim adamları çip üzerinde beyin hücresi büyüttü.

Avustralya Üniversitesi tarafından beyin hücrelerini daha yakından incelemek için yapılan araştırma, beynin işleyişi hakkında bilim adamlarına yeni ipuçları sunacak. Yarı iletken çip üzerinde kurulan ince iskelet ağında büyütülen beyin hücreleri, hücreler arası mesaj iletimini yakından inceleme fırsatı sunuyor. Çip üzerinde beyindeki iletişimi sağlayan nöron hücrelerinin gelişim ve mesaj iletimi kolayca gözlenebiliyor.

Araştırmanın bilim kurgu filmlerinde resmedilen yapay beyinden çok uzak olsa da nörobilim alanında çığır açacağını ifade eden Vini Gautam, "Nöron hücrelerinin beyindeki mesajları nasıl ilettiği nörobilim alanındaki sır sorulardan biri" dedi.

(İdris Altun / İHA)