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Bilim adamları beyin dalgalarını okuyarak yüz tanımayı başardı
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Bilim adamları beyin dalgalarını okuyarak yüz tanımayı başardı

Bilim adamları tarihte ilk kez beyin dalgalarını okuyarak, insan yüz şeklini mükemmele yakın olarak tahmin etti.

Bilim adamları tarihte ilk kez beyin dalgalarını okuyarak, insan yüz şeklini mükemmele yakın olarak tahmin etti.
California Teknoloji Enstitüsünde gerçekleşen deneyde bilim adamları, insan yüzüne bakan maymunların beyin dalgalarını okudu. Kaydedilen beyin dalgalarını okuyan bilim adamları maymunları baktığı insan yüzlerini bilgisayar aracılığıyla çizdi. Beyin dalgaları okunarak çizilen insan yüzü gerçeğe yakın olarak tahmin edildi. Yapılan araştırma sayesinde nörobilimcilerin cevaplayamadığı beynin insan yüzünü nasıl tanıdığı sorusu cevap bulabilecek.
Araştırma sayesinde geliştirilecek teknolojilerin gelecekte yoğun olarak kullanılabileceğine dikkat çeken bilim adamları yeni buluş sayesinde suçluların yüzlerinin görgü tanıklarının beyin dalgaları okunarak çizilebileceğini ifade etti.
(İdris Altun /İHA)

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