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Bilim adamları 3 boyutlu 'beyin sinir yapısı' geliştirdi
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Bilim adamları 3 boyutlu 'beyin sinir yapısı' geliştirdi

Güney Koreli bilim adamları, beyindekine benzer üç boyutlu sinir yapısı geliştirdi. Buluşun alzhemier dahil birçok beyin hastalığı hakkındaki çalışmalara katkı yapabileceği belirtildi.

Güney Koreli bilim adamları, beyindekine benzer üç boyutlu sinir yapısı geliştirdi. Buluşun alzhemier dahil birçok beyin hastalığı hakkındaki çalışmalara katkı yapabileceği belirtildi.
Seul Milli Üniversitesinden bir araştırma ekibiyle işbirliği içinde çalışan Gwangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden Yoon Myung-han liderliğindeki ekip, bakteri selülozü üretmek için graphene oxit nanoflakes kullandı. Yoon Myung-han, klasik yöntem olan genlerin manipüle edilmesi yerine bakteri vasıtasıyla nanographene kullanarak yeni malzeme oluşturmanın başarılması sebebiyle araştırmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.
Araştırmacılar, buluşun nörobiyoloji çalışmaları ve nöro mühendislik gibi birçok uygulamaya katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Araştırmanın Bilim Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtildi.

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