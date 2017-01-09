09.01.2017 17:56 Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'ya teşekkür plaketi takdim etti.



TSK Sağlık Komutanı Tümamiral Prof.Dr. Hayati Bilgiç, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve beraberindeki heyet Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ve Kilis Devlet Hastanesi hakkında bilgi alarak, El Bab operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret ettiler. Prof.Dr. Hayati Bilgiç, üstün çalışmalarından dolayı hastane çalışanları adına Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

