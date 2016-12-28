28.12.2016 23:16 Bilecik'te okullar yarın tatil

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi. Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.



Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

