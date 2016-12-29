29.12.2016 19:26 Bilecik'te okullar yarın tatil edildi

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi. Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.



Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

