29.12.2016 11:40 Bilecik'te okul çıkışı yolun karşısına geçen çocuğa araba çarptı

Bilecik'te okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı küçük kız çocuğu yaralandı. Bilecik'te okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı küçük kız çocuğu yaralandı.



Bilecik Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi R.K.'ye, okulda öğle tatiline çıktığı sırada yolun karşısına geçmek isterken, Ali Rıza Özkay Caddesinden Valilik istikametine seyir halindeki Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 EH 839 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız yaralandı. Yaralı kız olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, araç şoförü ise; ifadesine başvurulmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Öte yandan Rüya Karakaş'ın kaza sonrası öğretmenleri bir an olsun yanlarından ayrılmadı.

