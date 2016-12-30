30.12.2016 16:39 Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Kasım 2016 döneminde Bilecik'te ihracat azalırken, ithalat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Kasım 2016 döneminde Bilecik'te ihracat azalırken, ithalat arttı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 47 azalarak 4 milyon 797 bin dolar, ithalat ise; yüzde 3,3 artarak 13 milyon 95 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülkemizde, ihracat yüzde 9,7, ithalat yüzde 6 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelindeki ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti.

