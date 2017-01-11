11.01.2017 10:39 Bilecik'te FETÖ/PDY operasyonu

Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 6 adli personel gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bilecik Adalet Sarayı'na sevk edildi.

