29.12.2016 14:52 Bilecik'te FETÖ'den tutuklanan iş adamlarının şirketlerine kayyum atandı

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 4 iş adamının şirketlerine mahkeme kararıyla kayyum atandı. Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 4 iş adamının şirketlerine mahkeme kararıyla kayyum atandı.



Bilecik'te geçtiğimiz Ağustos ayında FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 iş adamı, daha sonradan çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İş adamlarının şirketlerine, TMSF tarafından yapılan incelemenin ardından kayyum atandığı öğrenildi. FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kişilerin yüzde 50 ve üzeri hissesi bulunan şirketlerine kayyum atandığı ve atanan kayyumun sadece o kişinin hissesini temsil edeceği öğrenildi. Yüzde 50'nin altında hissesi olan tutukluların şirketlerine kayyum atanmadığı, şirket hisselerine satılamaz, devredilemez ibareleri konduğu kaydedildi.

