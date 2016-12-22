22.12.2016 15:20 Bilecik il genelinde 11 öğretmen açığa alındı

Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 öğretmen açığa alındı. Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 öğretmen açığa alındı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kozabirlik İlkokulu ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde çalışana 4 öğretmen açığa alındı. Açığa alınmalar il merkezi dışında Bozüyük'te 3, Yenipazar'da ve Pazaryeri'nde 2 öğretmen olmak üzere sayı 11'e ulaştı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ise; açığa alınan öğretmenlerin yerlerine atamalar yapıldığı öğrenildi.

