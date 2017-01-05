05.01.2017 12:23 Bilecik BİL-KOOP'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret

Bilecik S.S. Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (BİL-KOOP) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uyanık ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Bilecik S.S. Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (BİL-KOOP) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uyanık ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.



Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Yağcı, "Halil Uyanık bey ve yönetim kurulu bu işe talip olmuşlar. Allah utandırmasın. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak BİL-KOOP üyelerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Hep birlikte daha iyiye daha güzele" dedi.

