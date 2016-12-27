27.12.2016 10:45 Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi

Bilecik Belediyesi'nde hizmet veren tüm birimlerde hizmet kalite standartlarının arttırılması amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uluslararası akreditasyon takipli ISO 9001 denetimi gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi'nde hizmet veren tüm birimlerde hizmet kalite standartlarının arttırılması amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uluslararası akreditasyon takipli ISO 9001 denetimi gerçekleştirildi.



2012 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında hizmet veren Bilecik Belediyesi, vatandaş memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kalite iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay'ın başkanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlayan denetimlerde; kalite hizmet standartları ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesinin yanı sıra; Dokümanların Tetkik Edilmesi, Saha Uygulamalarında Bakım, Kalibrasyon ve Satın alma Faaliyetleri ile Hizmetin Yönetimi Faaliyetleri, başarılı bir denetim sürecinden geçti. Strateji Geliştirme Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde Bilecik Belediye Başkanlığındaki birimlerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında bulunan atölye ve itfaiye birimlerinde de kontroller yapıldı.



'Sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak yarın daha iyi olmak için var gücümüzle çalışacağız'



Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen denetimler hakkında yaptığı kısa açıklamada; 'Bilecik Belediyesi olarak her gün çalışmalarımıza bir yenilerini ekleyerek, devam ediyoruz. Bugün dünden çok daha iyi olduğumuz gibi yarın daha iyi olmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekleştirilen bu denetimler aslında bizlerin şu anki başarılı ve güzel durumunu çok iyi bir şekilde özetliyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte kalite yolculuğuna çıktığımız ilk günden bu yana hep ileriye doğru yürüme düsturu ile çalışmaya devam ettik.Bundan sonra da Bilecik'te şehrimiz ve insanımız için yaptığımız tüm hizmetlerde kalite bayrağını önemle ve özenle taşımaya ve zirveye çıkarmak için daha iyi olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Bilecik Belediye Başkanlığı; varlık nedenini bilen, geleceği yönetebilen, gelişmeyi amaç edinen önder bir kurumdur. Bu vesileyle böyle önemli bir çalışmada emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

