'Bild'in hakareti 80 milyona yapılan bir hakarettir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman Bild Gazetesi ve internet sitesinde yer alan hakaretlerle ilgili, 'Bir ülkenin bakanına ve siyasilerine yapılmış olan saldırı, o ülkenin tamamına yapılmış olan saldırıdır. Bu, milletin 80 milyonuna yapılan bir hakarettir' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman Bild Gazetesi ve internet sitesinde yer alan hakaretlerle ilgili, "Bir ülkenin bakanına ve siyasilerine yapılmış olan saldırı, o ülkenin tamamına yapılmış olan saldırıdır. Bu, milletin 80 milyonuna yapılan bir hakarettir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemi ve 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, "Birileri ülkeler arasındaki ilişkilerin kötü olmasını istiyor. Bununla ilgili mevcut ekonomik, siyasi ve tarihi bağların kötüleşmesini istiyor. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BU İHANETİN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GÖSTERGEDİR"

Bakan Zeybekci, darbe girişimi sonrasında 23 Temmuz 2016 günü Alman basınında yer alan bir dergi kapağının görselini de basın mensupları ile paylaştı. "Bir zamanlar demokrasi vardı" ifadelerinin kullanıldığı söz konusu görsele ilişkin açıklamada bulunan Bakan Zeybekci, "Bu, Almanya'daki önemli bir dergi. Bu derginin üzerinde bu milletin bayrağı var. Bu milletin bayrağının önünde tel örgü, üstünde dikenli teller üzerinde yazan ise 'bir zamanlar demokrasi vardı.' Tarihi ne bunun biliyor musunuz? Bunun tarihi bu milletin demokrasi zaferi yazdığı günden bir hafta sonra cumartesi günü 23 Temmuz 2016. Bu şu mu demektir? Bütün dünyaya soruyorum. Şunun arkasındaki niyete soruyorum. Türkiye'deki darbe gerçek olsaydı, Türkiye'de parlamento bombalanıp sonucu alınsaydı, sivil insanlar sindirilseydi, Türkiye'de mahkemeler darmadağın olsaydı demokrasi ne olmuş olacaktı? Bir hafta sonra siz bunu yazarsanız, bu milletin bayrağının önüne bu hakareti koyarsanız, 'Bu ülkede darbe olsaydı, demokrasi olacaktı', yani bu şu demektir. Bu ihanetin arkasında kimlerin olduğu ile ilgili önemli bir göstergedir" şeklinde konuştu.



"BU MİLLETİN 80 MİLYONUNA YAPILAN BİR HAKARETTİR"

Alman Bild Gazetesi ve internet sitesinde kendisinin Almanya'da referandum ile ilgili yaptığı açıklamaları konu alan haberle ilgili değerlendirmede bulanan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Asla kullanılmayacak olan tanımları bu gazete kullandı. Bu gazete bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı için kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını da ağzına alarak, onun bakanı ile ilgili kullandığı cümleyi kabul etmek mümkün değildir. Bir ülkenin bakanına ve siyasilerine yapılmış olan saldırı, o ülkenin tamamına yapılmış olan saldırıdır. 80 milyon ülke vatandaşına yapılmış olan bir saldırıdır. Bu gazetede söylenen söz ki affınıza sığınarak söylüyorum; 'Cumhurbaşkanı dün en sadık tasmalı köpeğini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi Köln'e gönderdi.' Bu aynen iade etmek gibi bir şeye tenezzül dahi etmeyeceğim. Muhatabım dahi olamazlar. Beklentimiz şuydu; müttefiklerimizin gelip bizimle beraber acımızı ve milletin destansı başarısını tebrik etmesini beklerken şu çerçeveyi çizdiler. Ardından da böyle bir nefret tohumu ekiyorlar. Bu milletin 80 milyonuna yapılan bir hakarettir."

"Dostlarımı uyarıyorum" diyen Bakan Zeybekci, "Bu, bir tuzaktır. Almanya ile Türkiye birbirlerini tamamlayıcı özellikleri anlamında yüksek bir verimliliğe sahiptir. Uyanık olmayı, bu tarz tuzaklara, saldırılara öncelikle Alman hükümetinin meydan vermemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Benan Özben / İHA)