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Bilardoda Dünya Kupası Belçika'ya gitti
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Bilardoda Dünya Kupası Belçika'ya gitti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen '3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda geçen yılın şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers'ı yenen Belçikalı Frederic Caudron dünya kupasının yeni sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen '3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda geçen yılın şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers'ı yenen Belçikalı Frederic Caudron dünya kupasının yeni sahibi oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen '3 Bant Bilardo Dünya Kupası', Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) bir hafta boyunca heyecanlı anlara sahne oldu. Dünya Bilardo Birliği'nin (UMB) 2017 faaliyet takviminde yer alan turnuvaya 25 ülkeden 149 dünyaca ünlü sporcu katıldı. Bilardoseverlerin yoğun ilgisine sahne olan şampiyonada final maçında ise Hollandalı Dick Jaspers ile Belçikalı Frederic Caudron karşı karşıya geldi. Geçen yıl da final oynayan bu ikilinin maçı yine yoğun bir ilgiyle izlendi. Belçikalı Frederic Caudron geçen yıl birinciliği kaptırdığı Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 40-14 yenerek, bu yılın dünya şampiyonu oldu. '3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Hollandalı Dick Jaspers ikinci olurken; Koreli Dong Kong Kang ile Fransız Jeremy Bury de 3.'lüğü paylaştı.
Dünya Kupası'nı kazanan Belçikalı Frederic Caudron'a kupasını Dünya Bilardo Birliği Başkanı Farouk Barki takdim etti. Barki, konuşmasında, Bursa'da örnek bir ev sahipliğiyle ağırlandıklarını söyleyerek güzel organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti. Barki, "Önümüzdeki yıl yine Bursa'da görüşmek üzere" diyerek, şampiyonanın önümüzdeki yıl da Bursa'da yapılacağının sinyalini verdi.

"SPORU SEVDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de kupanın 2.'si olan Hollandalı Dick Jaspers'a kupasını verdi. Başkan Altepe, Bursa'nın spor kenti hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Güzel organizasyonda bir hafta boyunca Bursa'da heyecan rüzgarları esti. 25 farklı ülkeden sporcular barış ve dostluk içinde Türkiye'de böyle bir etkinliğin yapılabileceğini de görmüş oldu. Bu yıl da finale yakışan güzel bir karşılaşma oldu. Geçen yılın finalistleri yine final oynadı ancak bu kez şampiyonun ismi değişti. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da, Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık ve destek veren firma temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.
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