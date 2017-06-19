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Bilanço ağırlaşıyor: 79 ölü
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Bilanço ağırlaşıyor: 79 ölü

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı Grenfell Tower'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı Grenfell Tower'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Londra polisi geçen hafta 24 katlı Grenfell Tower'da meydana gelen yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiğini bildirdi. İngiliz yetkililer, ölü sayısının 79'a ulaştığını söyledi. Londra Metropolitan Polis Şefi Stuart Cundy, şu ana kadar hayatını kaybedenlerden 5 kişinin resmi olarak tespit edildiğini söyledi. Cundy, tüm kurbanların tespit edilemeyebileceğini ve bu gerçeğin çok korkunç olduğunu söyleyerek bazı ailelerin birden fazla kişiyi kaybettiğini dile getirdi. Şef Cundy, "Yangının verdiği hasar tarif edilemez. Bu yüzden araştırmaların tamamlanması haftalarca süren uzun bir operasyonu gerektirecektir. Ayrıca hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilememesi konusunda yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.
Öte yandan, yangında hayatını kaybedenler ve yangından etkilenenler için bugün yerel saat ile 11.00'de tüm hükümet binalarında saygı duruşu gerçekleştirildi.

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