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Bilal Erdoğan hedefi 12'den vurdu
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Bilal Erdoğan hedefi 12'den vurdu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kastamonu'yu ziyaret etti. Erdoğan, okçuluk kulübünde attığı her okta hedefi 12'den vurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kastamonu'yu ziyaret etti. Erdoğan, okçuluk kulübünde attığı her okta hedefi 12'den vurdu.
Kastamonu'da çeşitli ziyaretlerde ve açılışlarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Kastamonu İl Temsilciliği binasının açılışının ardından Şeyh Şab'an-ı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Bilal Erdoğan, burada dua ettikten sonra Şeyhoğlu Konağını ziyaret etti. Konak hakkında Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan detaylı bilgiler alan Bilal Erdoğan, Kuzeykent Mahallesi'ne geçerek Atabeygazi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünü ziyaret etti. Kulübe gireceği esnada bir gurup küçük çocuğun 'Bilal Abi' şeklindeki bağırmalarını duyan Bilal Erdoğan, çocukların çağrısına kulak vererek yanlarına gitti. Erdoğan, çocuklara çikolata ikram etti. Çocukların yanından ayrılarak Okçuluk Kulübüne geçerek hünerini sergileyen Bilal Erdoğan, attığı her okta hedefi 12'den vurmayı başardı.
TÜGVA tarafından hayata geçirilen Kitap Kafenin açılışına katılan Bilal Erdoğan, burada gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Kitap Kafe'nin açılışına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın dua etti. Daha sonra Bilal Erdoğan, beraberindekilerle birlikte Kitap Kafenin açılış kurdelesini kesti. Kitap Kafe'yi de gezen Bilal Erdoğan, TÜGVA tarafından yapılan yurt binasının şantiyesini ziyaret etti. Kastamonu Belediyesi tarafından yurt yapılması karşılığında TÜGVA'ya tahsis edilen yurt binasında incelemelerde bulunan Bilal Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'dan ve şantiye görevlilerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Babaş, yurt binasının 300 kişilik olacağını belirterek, iki yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
Şantiye ziyaretinden sonra Bilal Erdoğan, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gençlere konferans verdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen konferansta Bilal Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.
(Vedat Yunus İkizoğlu /İHA)

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