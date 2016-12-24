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BİK gazetecileri bilgilendirdi
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BİK gazetecileri bilgilendirdi

Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yerel gazetelerin daha rahat çalışabilmeleri için yeni düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yerel gazetelerin daha rahat çalışabilmeleri için yeni düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Karabük'te yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Safranbolu'da Tarihi Leyla Hanım Konağında düzenlenen toplantıya; Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Delegesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir,Valilik Basın Müdürü Bilal Yatmaz, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ile Karabük ve Safranbolu'da yayın yapan günlük yerel gazetelerin sahip ve temsilcileri katıldı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir, Türkiye'nin bütün İllerine giderek Anadolu basınımızın sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için Konfederasyon yönetimi olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya göreve geleli yaklaşık 6 ay olduğunu belirterek, "Genel kurulumuzu tamamladıktan sonra arkadaşlarımla birlikte edindiğimiz düstur üzerine her zaman ben değil biz olarak çalışma gayreti içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz.Bugün burada da görüldüğü gibi o cemiyet bu cemiyet ayrımı yapmadan gazeteci meslektaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz.Malumunuz olduğu gibi Anadolu basını zor şartlarda hayatını idame ettiriyor.Bizim önemli gelir kaynaklarımız resmi ilanlar.Tabi ki son zamanlarda ilan sayılarımız da düşme ve bize getirilen bazı yaptırımlarla birlikte şartlarımız daha da zorlanmakta.Bu konularda yetkililerimiz desteğine ihtiyacımız var. " şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete sahipleri temsilcisi Mustafa Arslan ise "Türkiye'mizin bütün illerini dolaşarak bu İllerimizde bulunan gazetelerimizin sorunlarını dinleyip çözümler üretmeye çalışıyoruz.Bugün de Karabük Gazeteciler Cemiyetimizle birlikte bu güzel tarihi kentimizde sizlerle bir araya geldik.Bizim asıl hedefimiz büyük şehirlerde ki basın ilan gelirlerini Anadolu'ya da yaymaktı ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik.Bize hangi sorununuz olursa rahatlıkla ulaşın.Bizler tüm çalışmalarımızı sizler için yapıyoruz.Sonuçta bizlerde Anadolu'da gazetecilik yapan birer kardeşiniz.Yani sorunları hep birlikte yaşıyoruz.Bunun için de Konfederasyonumuzla birlikte çözüm üretmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" dedi.

Arslan, yerel gazetelerin güçlenmesi ve ilan pastasından daha fazla yararlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, yeni çıkan mevzuatlar hakkında yerel gazete sahiplerini ve temsilcilerini bilgilendirdi.
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