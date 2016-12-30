30.12.2016 10:31 Biga'da eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı ve kış şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Biga ilçe merkezinde dün ve bugün etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir geneli beyaz örtüyle kaplandı. İlçede, devam eden kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

