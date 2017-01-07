07.01.2017 12:36 Biga beyazlara büründü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, köy yolları kapandı, Çanakkale'nin Biga ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, köy yolları kapandı,



Biga beyaza büründü. İlçenin ortasından geçen ve bir bölümü otopark olarak kullanılan Kocabaş çayındaki su seviyesi yükseldi. Belediyeden yapılan anonslarla çay kenarına park edilen araçların çekilmesi için sürücüler ikaz edildi. Ağaçların dalları kırılırken, aşırı kar birikime riskine karşı kapalı pazar yeri 06-10 Ocak tarihleri arasında araç trafiğine ve insan giriş çıkışına kapatıldı.



Belediye Başkanı İsmail Işık, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçede ulaşımın güçlükle sağlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Acil durumlarda 153 numaralı çağrı merkezimizden 3150000 numaralı telefondan kriz ekiplerimize ulaşabilirler" dedi.

