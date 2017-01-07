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Biga Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
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Biga Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Çanakkale'nin Biga Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kriz durumuna geçti. Kar yağışının etkisini en aza indirmek için yoğun mücadele verilirken, vatandaşlar da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi ekipleri dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kriz durumuna geçti. Kar yağışının etkisini en aza indirmek için yoğun mücadele verilirken, vatandaşlar da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Karla mücadele çalışmalarına Biga Belediyesi'nden 6 iş makinası, 5 kamyon, 3 lojistik araç, 2 kar küreme aracı, greyder ve 100 kişilik kriz ekibi katıldı. Gün boyunca Kocabaşçayı kıyısındaki ücretsiz otoparkta araç bırakılmaması uyarısı yapıldı. Gece geç saatlerde Kocabaşçayı taşkın riski uyarılarını dikkate almayan ya da araçları mahsur kalan vatandaşların araçları ücretsiz otoparktan taşındı. Biga Kapalı Pazaryeri biriken karlar nedeniyle çökme riskine karşı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yol ve kaldırımların ekiplerce açılması çalışmaları sürerken, yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda bugün kar yağışı etkisini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve kişisel tedbirlerini almalarını önemle rica ederiz. Acil durumlarda 153 numaralı çağrı merkezimizden, 315 00 00 numaralı telefondan kriz ekiplerimize ulaşabilirsiniz. Yaşanan doğal afetin etkilerini en aza indirmek için ekiplerimiz çalışıyor. 6 iş makinası, 5 kamyon, 3 lojistik araç, 2 kar küreme aracı, greyder ve 100 kişilik kriz ekibimizle karla mücadelemiz sürüyor. Kar yağışının etkilerini en aza indirmek için ekiplerimiz gerekli önlemleri aldılar. Her tür tehlikeye karşı tüm ekiplerimiz tam teyakkuz halindedir. Temizlik işleri ekiplerimize çalışmalarında yardımları nedeniyle esnafımıza ve vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Küçük katkılar işlerini kolaylaştırıyor" ifadelerine yer verildi.
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