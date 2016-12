27.12.2016 14:32 Biga Belediyesi Dijital Kütüphanesi araştırmacılar için erişime açıldı

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda açılışının ardından çok sayıda etkinlik yapıldı. Ayrıca 17 farklı atölyede çalışmalar devam ediyor. Hafta sonları gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin dışında her hafta 829 Bigalı Atatürk Kültür Merkezi atölye çalışmalarına katılıyor. Son olarak araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olan Dijital Kütüphane hizmete açıldı.



Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Dijital Kütüphane'nin hizmete girmesiyle tanıtım çalışmaları başladı. Biga Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Dijital Kütüphane veri sağlayıcısı EBSCO firmasının eğitim semineri uzmanı Uğurcan Özkan ve Dijital Kütüphane sorumlusu Hayriye Kılıç katıldı.



EBSCO eğitim semineri uzmanı Özkan, Dijital Kütüphanede kaynaklara erişim ve erişilen kaynakların verimli kullanılması konularını anlattı. Özkan konuşmasında, "Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Afrika'ya, Okyanusya'dan Latin Amerika'ya kadar her coğrafyadan içerdiği binlerce tam metin dergi ile Academic Search Ultimate, eşi benzeri olmayan bir içerik sağlar. Dünya genelinde bölgeye özel otorite kaynaklarda yerel olarak yayımlanmış içeriği barındıran Academic Search Ultimate, araştırmacılara küresel bir araştırma tecrübesi sunar" ifadelerini kullandı.



Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Dijital Kütüphanesi'nde, Antropoloji, Astronomi, Bilim ve Teknoloji, Biyoloji, Coğrafya, Etik ve Kültürel Değerler, Fizik, Hukuk, İlaç Bilimleri, Kadın Çalışmaları, Kimya, Matematik, Mühendislik, Psikoloji, Veteriner Hekimlik, Zooloji hekimlik başta olmak üzere çok sayıda konu hakkında kaynak yer alıyor. 11 bin aktif tam metin dergi, 10 bin aktif hakemli ve tam metin dergi, 7 bin gecikmesiz, aktif, hakemli tam metin dergi, 6 bin 200 web of science ya da scopus içerisinde indekslenen aktif tam metin dergi, 60 binden fazla associated pres videosu Dijital Kütüphane veri tabanında araştırmacıları bekliyor.



Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Dijital Kütüphane, araştırmacılara evlerinden sisteme erişim imkanı sağlıyor. Dijital Kütüphane sorumlusu Hayriye Kılıç ile iletişim kurup, TC Kimlik Numarası tanımlaması yaptıktan sonra isteyen evinden de sisteme erişim sağlayabilecek. Mobil cihazlardan erişim kurulabilecek. Ayrıca Biga Belediyesi internet sitesinin (www.biga.bel.tr) alt bölümünde 'Biga Belediyesi Dijital Kütüphane' sekmesine girerek Dijital Kütüphane'ye erişim sağlanabilecek.