08.09.2017 23:12 Bifouma Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 25 yaşındaki Kongolu forvet Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 25 yaşındaki Kongolu forvet Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor son olarak Osmanlıspor forması giyen Kongolu forvet oyuncusu Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Mayıs 1992'de Fransa'nın Saint Denis kentinde dünyaya gelen Bifouma futbola Racing Strasbourg U19 takımında başladı. Ardından Espanyol, Las Palmas, West Bromwich, Almera, Granada, Stade Reims, Bastia forması giyen golcü futbolcu ocak ayında ise Osmanlıspor'a transfer oldu. Forvette görev yapan futbolcu sağ ve sol kanatlarda da görev yapabiliyor.

Kariyerinde 178 maça çıkan Bifouma 31 gol, 20 asistlik performans ortaya koydu. Bifouma Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını 18 kez giyerken 9 kez gol sevinci yaşadı.

(Uğur Yiğit / İHA)

