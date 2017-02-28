Bidonlardan esrar çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 10 adet bidon içerisinde 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 10 adet bidon içerisinde 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, bu çalışmalar kapsamında merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Lisa'nın da yardımıyla yapılan aramalarda, toprağa gömülü 10 adet bidon içerisinde 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, M.R.Ç. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçu nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

