Bıçaklı market soygunu kamerada

İstanbul Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonuna giren maskeli soyguncu , görevliyi bıçakla tehdit ederek yaklaşık bin lirayı yanında getirdiği poşete koyarak kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonuna giren maskeli soyguncu , görevliyi bıçakla tehdit ederek yaklaşık bin lirayı yanında getirdiği poşete koyarak kayıplara karıştı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun market bölümüne gelen yüzü maskeli bir kişi kasadaki görevliden bıçak zoruyla paraları istedi ve yaklaşık bin lirayı yanında getirdiği poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı.



GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonunun marketine geldiği, kasadaki görevliye elindeki bıçağı göstererek kasadaki paraları istediği ve paraları poşete koyan şüphelinin marketten koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Cenk İşver/İHA)