17.11.2017 14:53 Bıçaklı gasp anı kamerada

Bursa'da bıçakla marketçiyi gasp eden soyguncu kameralara yakalandı. Bursa'da bıçakla marketçiyi gasp eden soyguncu kameralara yakalandı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü bezle kapatan bir kişi, elinde bıçakla markete girdi. Marketçiyi bıçakla tehdit eden soyguncu kasayı ve çevreyi kurcaladı. Marketçinin ısrarına rağmen bıçağı sağa sola hareket ettiren şüpheli, bir miktar para ile kaçmaya çalıştı. O sırada şüphelinin peşinden giden marketçi ve vatandaşlar soyguncuyu etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelinin marketçi ile yaşadığı diyalog ve bıçakla tehdidi ise kameraya yansıdı. A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)

