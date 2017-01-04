04.01.2017 21:15 Bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.



Olay, Altınkaya Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Akkaya (23) isimli şahıs henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Göğüs kafesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Hakan Akkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

