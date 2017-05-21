Bıçakla kreşi basan baba hakkında karar

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşinin çocuğunu göstermediği gerekçesiyle, oğlunun gittiği kreşi bıçakla bastığı iddia edilen baba tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşinin çocuğunu göstermediği gerekçesiyle, oğlunun gittiği kreşi bıçakla bastığı iddia edilen baba tutuklandı.

Dün saat 08.50 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi'ndeki kreşe gelen Emrah Ö. (31), ayrıldığı eski eşi Berivan B.'nin (26) 1.5 yaşındaki oğlu M.A.Ö.'i göstermediği iddiasıyla 2 gün önce oğlunun kaydedildiği kreşin sahibini elindeki bıçakla kovalamıştı. Olay yerine gelen polisin biber gazıyla etkisiz hale getirdiği Emrah Ö., sorgusunda söz konusu kreşte çocuklara iyi bakılmadığını, bu yüzden çocuğunun hastalandığını ileri sürdü. Emrah Ö., kreşe çocuğu gösterilmediği için değil, buraya gönderilen çocuklara iyi bakılması için gittiğini iddia etti. Emrah Ö., eski eşinin de çocuğuna iyi bakılmadığı için ilgili kurumu şikayet ettiğini söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ö., silahla tehdit suçundan tutuklandı.

