Biber görünümlü limon şaşırtıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan 'biber görünümlü limon' görenleri hayrete düşürdü.

Mersin'in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan "biber görünümlü limon" görenleri hayrete düşürdü.

Silifke'de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu, limon bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü. Bir süre şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi. Burada biber görünümlü limonu, ailesine ve komşularına gösterdi. Limonu gören herkes çok şaşırdı. Daha sonra, limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için, ziraat mühendisine gösterdi.

Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, "Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim. Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah'ın hikmeti işte" dedi.

Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.

(Murat Şengi/İHA)