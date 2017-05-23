Biber gazı kullanarak 3 bin Euro'luk yüzük çaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'te ev sahibinin yüzüne biber gazı sıkan iki hırsız, evdeki 3 milyon Euro değerindeki yüzüğü çalarak kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ev sahibinin yüzüne biber gazı sıkan iki hırsız, evdeki 3 milyon Euro değerindeki yüzüğü çalarak kayıplara karıştı.

Avenue Victor Hugo Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, gece saat 22.30'da kapı ziline basan 2 hırsız, ev sahibinin yüzüne biber gazı sıkıp içeri girdi. Soygun öncesi evdeki eşyalarla ilgili bilgi edindikleri düşünülen şahıslar, evde bulunan 150 bin Euro'luk bir saat ile 3 milyon Euro değerinde bir pırlanta yüzüğü çalarak kayıplara karıştı. Soygunun polise intikal etmesi üzerine açıklama yapan Paris savcılığı, son zamanlarda hırsızların lüks evlere girmesine ilişkin ev sahiplerine uyarıda bulunduklarını buna rağmen benzer hırsızlıkların önüne geçilemediğini açıkladı. Polis, profesyonel bir hırsızlık çetesinden şüphelendiklerini belirtti.

(Tansu Sarıtaylı / İHA)