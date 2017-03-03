Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum atandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum atandı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman önceki gün gözaltına alınmıştı. Ataman'ın yerine İlçe Kaymakamı Murat Şener, belediyeye kayyum olarak atandı. (Melih Yiğit/İHA)
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