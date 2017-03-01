Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltına alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, Cindi Ataman ve Davut Ataman bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Melih Yiğit/İHA)
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