Beytüşşebap Belediye Başkanı Ataman serbest bırakıldı

Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman ise sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Belediye binasına da kayyum nezaretinde Türk bayrağı asıldı.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman ise sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Belediye binasına da kayyum nezaretinde Türk bayrağı asıldı.

Edinilen bilgiye göre terör soruşturması kapsamında düzenlenen bir operasyonla Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve 2 yakını gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından gözaltına alınan Nurettin Ataman ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ataman ve 2 yakını savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye çıkarıldı. Ataman ve beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



BELEDİYEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ataman'ın yerine kayyum olarak atanan Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener'in yeni görevine başlamasının ardından belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

