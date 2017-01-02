Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beyşehir Gölü tamamen donarsa onlar da tatile çıkacaklar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beyşehir Gölü tamamen donarsa onlar da tatile çıkacaklar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kıyıları buz tutan gölde buzları kırarak avlanmaya çalışan balıkçılar, gölün tamamen donması halinde işlerine ara vermekten endişe ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kıyıları buz tutan gölde buzları kırarak avlanmaya çalışan balıkçılar, gölün tamamen donması halinde işlerine ara vermekten endişe ediyor.

Beyşehir'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün kıyılarının buz tutmasına yol açtı. Son yağışlarla üzerine kar düşen kıyılardaki buz tabakası güzel görüntüler oluştururken, ava çıkan balıkçıların işini ise güçleştiriyor. Göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan Uğur Uyanık, Beyşehir Gölü kıyılarının buz tutması nedeniyle balıkçıların çoğunluğunun faaliyetlerine ara verdiğini, kendileri gibi az sayıda avcının ise geçim derdinden dolayı buzlar altında avcılık yapmaya devam ettiğini dile getirdi. Gölün buzla kaplanması ve zemheri ayı ile birlikte oluşan aşırı soğuklar nedeniyle avlanırken çok zorlandıklarını anlatan Uyanık, "Buz kalınlığının 10-15 santime çıktığı an işimizin bittiği andır; artık ne yapabiliriz. Arkadaşlarla toplanıp bir arada hoş muhabbet yapmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Buzda avlanmanın tehlikelerine de vurgu yapan Uyanık, bu yüzden her gün balık avına çıkarken ailesiyle vedalaştığını, küçük bebeğini ise öpmeden evden çıkmadığını anlattı. Soğukta gölün ortasında avlanmanın çok zor olduğunu, ellerini teknenin çalışan motor egzozundan çıkan dumanla ısıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Uyanık, "Şu an burada göl yüzeyinde gördüğünüz buz parçaları bizim kırdıklarımızın hafif rüzgardan dağılanları. Bu buzların teknenizi altından parçaladığını düşündüğünüzde yapacak hiçbir şeyiniz yok. Bir arkadaşın gelip size ulaşması 10-15 dakikasını alır ki, o zamana kadar zaten gitmişsinizdir" şeklinde konuştu.

Uyanık, kıyıları buzla kaplı gölde açıklara serdikleri ağlara fazla bir balık takılmadığını, o yüzden avcılığın zayıf geçtiğini de sözlerine ekledi.

Balıkçı İbrahim Erdoğan da, göl açıklarında tekne üzerinde zaman zaman türkü söyleyerek devam eden mesaisi esnasında zor doğa şartlarıyla mücadele vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Erdoğan, "Her tarafta buz kar var, maşallah bu sene de güzel kar yağdı. Kar kalınlığı 70-80 santim oldu. Kış şartlarında balıkçılık zor. Şu an kıyılar bayağı buzla kaplı, göl tamamen donar mı, şu şartlarda donacak gibi görünüyor. Geçimimizi balıkçılıktan sağlıyoruz. Donarsa herhalde 1, 1.5 ay gibi bir tatil yaparız" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu: 'Gençlerin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır'
Kurtulmuş: 'Hayat tarzları üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar'
Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki
(Özel Haber) Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Etiyopya ve Cibuti ziyaretini değerlendirdi
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Gençlerin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır'
Kılıçdaroğlu: 'Gençlerin terörist ilan edilip hedef gösterilmesi haksızlık ve ahlaksızlıktır'
Kurtulmuş: 'Hayat tarzları üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar'
Kurtulmuş: 'Hayat tarzları üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar'
Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki
Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki
(Özel Haber) Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı
(Özel Haber) Ortaköy saldırganının en net görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Etiyopya ve Cibuti ziyaretini değerlendirdi
Başkan Erdoğan Etiyopya ve Cibuti ziyaretini değerlendirdi
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarptı
Kadın polise veda
Kadın polise veda
Evinde FETÖ elebaşına ait 202 kitap çıkan şüpheli serbest kaldı
Evinde FETÖ elebaşına ait 202 kitap çıkan şüpheli serbest kaldı
Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı
Beşiktaş kamp hazırlıklarına başladı
Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
Kayıp vatandaş cansız bulundu
Kayıp vatandaş cansız bulundu
Elektrik faturaları için yeni karar
Elektrik faturaları için yeni karar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English