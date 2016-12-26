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Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu
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Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sonrası günlerdir etkili olan soğuk hava göl kıyılarının buz tabakasıyla kaplanmasına yol açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kar yağışı sonrası günlerdir etkili olan soğuk hava göl kıyılarının buz tabakasıyla kaplanmasına yol açtı.

Beyşehir'de devam eden çetin kış şartlarının ardından göl kıyılarının donarak buz tutması, göl yüzeyinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kısmen donan göl kıyılarına aileler akın ederken, fotoğraf severler de ortaya çıkan tablo gibi görüntüleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi gerçekleştiriyor. Göl kıyılarının buzla kaplanması üzerine bölgede geçimini avcılıkla temin eden balıkçıların büyük bölümü av faaliyetlerine ara verdi. Buz tabakasının arasında mahsur kalan balıkçı tekneleri ve soğuk havalar nedeniyle mesai yapamayan balıkçılardan bazıları ise zor şartlara rağmen buzları kırarak avlanmaya devam ediyor. Avlanmaya ara veren bazı balıkçılar ise karla dolan teknelerini beyaz örtüden arındırmaya çalışıyor.

Bu arada, kıyı kesimde buz tutan göl yüzeyi de kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen göl yüzeyi ve karla dolan balıkçı tekneleri ile tarihi Taşköprü ve önündeki beyaza bürünen BSA kanalı da seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.
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