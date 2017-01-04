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Beyşehir'de vahşi hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı
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Beyşehir'de vahşi hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Kar yağışı yönünden son 50 yılın en bereketli kış mevsimini yaşayan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vahşi yaban hayvanlarının yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçebilmek için doğanın muhtelif alanlarına gıda maddeleri ve yiyecekler konuldu.

Kar yağışı yönünden son 50 yılın en bereketli kış mevsimini yaşayan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vahşi yaban hayvanlarının yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçebilmek için doğanın muhtelif alanlarına gıda maddeleri ve yiyecekler konuldu.

Beyşehir Kaymakamlığının önderliğinde, Beyşehir İlçe Belediyesi, Konya Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum ve yardım kuruluşlarının da verdiği katkı ve destek neticesinde yürütülen etkinlik çerçevesinde, Beyşehir Üstünler mevkiinde yaklaşık 1 metrenin üzerinde karla kaplı doğanın muhtelif noktalarına parça tavuk eti, sakatat, ekmek, marul, yem gibi değişik gıda maddeleri ve yiyecek bırakıldı.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ağır kış şartlarının yaşandığı bu mevsimde yaban hayatına da destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim Beyşehirli vatandaşlarımızdan da ricamı, evlerinde kullanmadıkları fazla yiyecek ve gıda maddelerini milli parklar şefliğimize teslim etmeleridir. Çünkü onların bu gıdaları doğanın muhtelif alanlarına bırakacak imkan ve araçları var. Özellikle doğada yaşam mücadelesi veren vahşi hayvanların şehir merkezine, yerleşimlere inmemesi için insanlarımızın bu katkı ve desteği çok önemli. Çünkü yaban domuzu, kurt ve tilki gibi doğadaki vahşi hayvanları eğer yine doğada tutabilirsek, şehir merkezlerine inmezler. Organizasyonda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Beyşehir'in 67 mahallesinin her karesinin de kar yağışıyla birlikte beyaz örtü altında kaldığını belirterek, doğada ise yaşam süren yabani hayvanların ve kanatlıların insanoğlu gibi yiyecek arayışına girdiğine dikkat çekti. Dağda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının yerleşim merkezlerine inmek durumunda olduğuna vurgu yapan Özaltun, "Dolayısıyla Kaymakamlığımızın önderliğinde yürütülen bu faaliyete Belediye olarak bizler de destek veriyoruz. İşte bugün onlara çeşitli gıda maddeleri ve yiyecek bıraktık. Yaban hayvanlarının yaşamını idame ettirmesi için de çok önemli bir etkinlik olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe, Beyşehir Orman İşletme Müdürü Murat Sezen, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Karşıyaka, Beyşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Salih Gül, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Kızılay, doğa dernekleri ve odalardan oluşan STK kuruluşları ve sendikaların temsilcileri ile kamu kurum yöneticileri de katıldı.
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