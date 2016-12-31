Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir haftadır yürütülen kar temizleme çalışmalarının ardından ilçe merkezinde adeta küçük kar dağları oluştu.

Günlerdir devam eden yoğun kar yağışının hüküm sürdüğü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir haftadır yürütülen kar temizleme çalışmalarının ardından ilçe merkezinde adeta küçük kar dağları oluştu.

İlçe merkezinde iş makinelerinin küreyerek yol kenarına yığdığı karlar, kamyonlara doldurularak BSA kanalına dökülürken, yağışın aralıklarla devam etmesi ise karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Meteoroloji'den alınan verilere göre Beyşehir'in bir hafta içerisinde son 10 yılın en fazla kar yağışını aldığını belirterek, "Beyşehir ilçe merkezinde ölçülen kar kalınlığı 53 santim. Ama bu dış mahallelerimizde ve yüksek kesimlerde şükürler olsun çok daha fazla oldu. Doğu illerinden ve Kars'tan bile çok daha fazla kar yağışı alan bir memleket haline geldik. Bizden yaşça büyük insanlarımızın ifadesi de son 40 yılın en fazla kar yağışının olduğu dönemi yaşıyoruz. Hatırlarsanız, kısa bir süre önce bu yağışların olması için çiftçilerimizle hep birlikte toplu dualar etmiştik" dedi.

Başkan Özaltun, son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Beyşehir Belediyesi olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini, gerek ilçe merkezinde, gerekse 55 dış mahallede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden, bazılarının evlerine gitmeden kar temizliği çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayarak, "Buradan hemşehrilerimizden biraz sabırlı olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin kar temizliği, karla mücadele çalışmaları da tıpkı Beyşehir'deki gibi oluyor. Yani, böyle bir teknoloji yok dünyada, bir anda bütün Beyşehir'in 67 mahallesinin birden karlarının aynı anda temizlenmesi mümkün değil. Allah'tan gelene hiçbir şey yapamazsınız. Ayrıca, kar yağışı durmuyor ki, bir taraftan temizliyoruz, diğer taraftan tekrar yağıyor ve yeniden caddeleri ve sokakları dolduruyor. Beyşehir'deki manzara neyse, kar yağışı alan her yerde de durum aynı. İlçemiz merkezinde kar temizliği yaparken önceliğimiz, hastane ve sağlık kuruluşları önleri, ana arterler ve caddeler şeklinde oluyor. Ardından diğer yerlere, mahalle ve sokaklara girmeye çalışıyoruz. Ayrıca, hastalık ve sağlıktan dolayı ani müdahale yapmamız gereken yollar oluyor, mahsur kalan vatandaşlarımız için yayla yollarına varıncaya kadar çalışma yürütüyoruz. Bazen ambulansın önünden yol açarak giden iş makinelerimiz oluyor. Bu çalışmayı 120 kilometrekarelik bir coğrafyada yürütmeye çalışıyoruz. Buna rağmen, şehir merkezinde yolları açarken, diğer taraftan kaldırımda yürüyen yayalarımızı da unutmuyoruz. Öncelikli olan yerlerle birlikte girebildiğimiz her sokağa da ekiplerimiz giriyor. Kaldırımları da kardan arındırabilmek için yeni aldığımız makinelerimizi kullanan personelimiz ve diğer çalışanlarımız beden gücüyle cansiperane çalışıyor" dedi.

"İkametgahı Almanya, Alanya olanlar, telefonla arayarak, 'sokağım açılmadı' diye şikayet ediyor"

Özaltun, Belediye ekiplerinin verdiği bunca mücadeleye rağmen bazen hiç hak etmedikleri eleştiriler aldığını, telefon açarak sokağının açılmadığı yönünde şikayet yapan kişileri araştırdıklarında ikametinin Beyşehir değil, Almanya, Alanya ve farklı şehirler olduğunu tespit ettiklerini de vurguladı. Özaltun, ancak toplumun büyük bir kesimin çalışmalardan memnun olduğunu ifade ettiklerini, özellikle böylesine bir rahmetin uzun vadede bölgeye getireceği katkılara dikkat çektiğini kaydetti.

Özaltun, ilçe merkezinde son bir haftadır devam eden yağışın ardından artık kar dağları oluşmaya başladığını, kar temizleme çalışmaları esnasında yol kenarında biriken kar yığınlarını da gerek BSA kanalı kenarı, gerekse farklı noktalara kamyonlarla taşıyarak çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
Trabzonspor'da 2016 yılı kabus gibi geçti
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Sekizinci çocuğunu doğurunca meme kanseri olduğunu öğrendi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
Bodrum'da 2016 yılında mobeseye yansıyan kazalar pes dedirtti
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
Demir eksikliği; yorgunluk, halsizlik ve başarısızlık getiriyor
Oğlu için cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan anne yakalandı
Oğlu için cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan anne yakalandı
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: 'Kıbrıs meselesi ne AB'nin işidir ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işidir'
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin: 'Kıbrıs meselesi ne AB'nin işidir ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işidir'
Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı
Beyşehir'de son 10 yılın rekor kar yağışı
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
2016 yılında halk otobüslerinde 1 milyon 807 bin yolcu taşındı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz'
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Yeni bir Kıbrıs'ı kurmak azmiyle Cenevre'ye gidiyoruz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English