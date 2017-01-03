03.01.2017 14:46 Beyşehir'de sokak hayvanları ve su kuşları unutulmadı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, şehir merkezinde 70 santimetre yüksekliğe ulaşan kar yağışı sonrasında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları ile göl kıyısındaki su kuşlarına yem bıraktı. Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, şehir merkezinde 70 santimetre yüksekliğe ulaşan kar yağışı sonrasında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları ile göl kıyısındaki su kuşlarına yem bıraktı.



Belediye, Zabıta ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa başlattığı çalışma ile göl kıyısındaki parklarda kar örtüsü üzerindeki muhtelif noktalara ekmek ve gıda maddeleri bıraktı. Zabıta ekipleri, Vuslat Parkı'nın yanı sıra buz tutan göl kıyısında yiyecek arayışına giren su kuşlarına da unutmadı. Bölünen ekmek parçaları, buzlar üzerinde hareketsiz bekleyen ya da su altında yiyecek arayan Sakar Mekeler ile beyaz martılara ulaştırıldı.



Yiyecek yardımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'deki kar yağışının ardından her yerin bembeyaz bir görüntüye büründüğünü belirterek, ilçe merkezinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları da kar örtüsü üzerinde açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hayvanların beslenmesi için gıda maddelerini esnaftan topladıklarını da ifade eden Başkan Özaltun, "Onların beslenmesi için ekmek ve çeşitli gıda maddelerini esnafımızdan topladık. Zabıta ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, hayatta kalmaları adına bunları parklarımız ve farklı alanlara bıraktılar. Aynı zamanda, bu çalışma farkındalık oluşturma açısından da önemli bir faaliyet oldu. Beyşehir Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

