08.01.2017 17:54 Beyşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Beyşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve gündüz saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı olumsuzluklara neden olurken şehirler arasındaki güzergahlarda da ulaşımda güçlükle sağlanıyor. Beyşehir-Konya ve Beyşehir Isparta Karayolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri, ilçe merkezinden her iki istikamete de çekici türü araçların seyrine izin vermiyor. Ekipler, kamyon gibi ağır tonajlı araçlara lastiklerinde zincirleri takılı olması halinde yola çıkışına izin verirken, küçük araçlarda ise kar lastiği takılı olması ve yanlarında zincir bulundurulması halinde geçişine müsaade ediyor. Bu arkada, yoldan çıkarak kara saplanan araçların yardımına ise bölgede faaliyet gösteren kurtarıcılar yetişiyor. Beyşehir ilçesinde, kar yağışı ile birlikte Beyşehir Belediyesi ekipleri de yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu. İlçe merkezinde ana arterler ve caddelerin yanı sıra, ara sokaklarda da kar temizliği yürütülüyor. Yollardaki çalışmaların yanı sıra, kaldırımlarda da kar püskürtme makineleri ve beden gücüyle kar temizliği gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerdeki kar temizliği çalışmalarını Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortaklaşa olarak sürdürüyor.



Öte yandan, Beyşehir ilçesinde yarın okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edildiği öğrenildi.

