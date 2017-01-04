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Beyşehir'de kar temizliği seferberliği
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Beyşehir'de kar temizliği seferberliği

Kar yağışı yönünden son yarım asrın en bereketli kışını yaşayan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin günlerdir yürüttüğü kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar yağışı yönünden son yarım asrın en bereketli kışını yaşayan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin günlerdir yürüttüğü kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçe merkezi ve dış mahallelerde gerçekleştirdiği kar temizleme faaliyetlerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yanı sıra, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4. Bölge Şefliği ile KOSKİ Beyşehir Müdürlüğü ekipleri de iş makinesi ve personel desteği veriyor. Çalışmalarda zaman zaman kiralama usulüyle özel sektöre ait iş makinelerinden de istifade ediliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar temizliği için seferber olan ekiplerin ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde kar temizliği için seferber olduğunu söyledi. Kar yağışının etkili olduğu günlerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için gece gündüz demeden mesai yürüten ekiplerin, hemen sonrasında ise yolları beyaz örtüden arındırabilmek için çalışmalar yaptığını anlatan Özaltun, "Beyşehir merkezde 70 santime ulaşan kar yüksekliğine rağmen ekiplerimizin ilk günlerden itibaren gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla 24 saat dolmadan tüm mahallelerimizde ulaşamadığı ana ve ara yol kalmadı. Ardından başlayan kar temizleme ve tahliye çalışmaları ise hızlı bir şekilde sürüyor. Beyşehir merkezdeki ana arterlerde devam eden kar dağlarının temizlenmesine yönelik çalışmalar son noktaya gelirken, ekiplerimiz iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara doldurduğu kar yığınlarını hızla caddelerden şehir dışına naklediyor. Gece gündüz demeden cadde cadde devam eden çalışmaların ardından mahallelerimizdeki yolları da araçların daha rahat geçişlerine imkan sağlamak için genişletmeye çalışan ekiplerimizin mesaisi sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de kar temizleme çalışmalarına kaldırımlarda yürüttüğü faaliyetlerle destek veriyor. Özellikle bu birimimizde çalışanlar, gerek kar püskürtme makineleriyle, gerekse beden gücüyle kaldırımlardaki beyaz örtüyü temizleyip yayaların daha rahat yürüyebilmelerine imkan sağlamak için gayret gösteriyor. Tabi ekiplerimiz sadece ilçe merkezinde değil, 55 dış mahallede de kar temizliği çalışmaları yürütüyor. Bu anlamda, Konya'nın en geniş coğrafi alana sahip ilçesinde bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor"

Başkan Özaltun, "Kar temizliğinin yanı sıra ekiplerimiz, kar yağışının ardından eksi derecelere düşen dondurucu soğuklarla başlayan buzlanmalara karşı tedbir alırken bu yönde de çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, tuzlama ekiplerimiz sabah erken saatlerde ve havanın kararmaya başlaması ile birlikte gerek eğimli kesimlerde, gerekçe ana caddelerde, özellikle öğrenci servislerinin kullandığı güzergahlarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Son yılların en çetin kış şartlarının yaşandığı ilçemizde, kar temizleme ekiplerimize mesai mevhumu gözetmeden gerçekleştirdiği cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle kışları her zaman yaşarız diye ümit ediyorum. Vatandaşlarımıza ise bu ağır kış şartlarında ekiplerimizin canla başla yürüttüğü çalışmalar esnasındaki anlayış ve sabrından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
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