06.01.2017 15:38 Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, bölgede bir süredir etkili olan kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, bölgede bir süredir etkili olan kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı.



Beyşehir Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçe genelinde kış şartlarının getirdiği güzellikleri yaşarken, gelen bol rahmetten dolayı şükrettiklerini söyledi. Bununla birlikte yoğun kar yağışı sonrası hep birlikte dikkatli olunması gereken hususlar olduğuna vurgu yapan Şahiner, meteorolojiden gelen yeni yağışlı hava haberlerine dikkat çekti. Beyşehir'de lodosla birlikte yaşanabilecek muhtemel soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve kar erimesi sonucu olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını isteyen Şahiner, bu yönde uyarılar aldıklarını hatırlatarak, "O yüzden alınabilecek tedbir ve önlemlerle ilgili olarak istişarede bulunmak üzere bu toplantıda bir araya geldik" dedi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da konuşmasında, son 40 yılın en fazla kar yağışının olduğu bir dönemi yaşadıklarına dikkat çekerken, Beyşehir Belediyesi olarak araç ve ekipman sayısının artırılması, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde mahalle muhtarlıkları ile de istişare ederek yürüttükleri çalışmalarla bu ağır yükün altından kalkmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kar yağışının ardından yürüttükleri seferberlikle ilçe genelinde cadde ve sokakların temizlendiğini ancak binaların çatılarında biriken kar kütleleri ve saçaklarda oluşan buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çeken Özaltun, Beyşehir'de bununla ilgili belediye olarak vatandaşlara gerekli ikaz ve uyarıları yaptıklarını söyledi. Belediye hizmet binasında buz sarkıtlarının temizlenmesine yönelik çalışma yaptıklarını ancak kentteki tüm binalarda kar kütleleri ve buz sarkıtlarının kaldırımlarda yürüyen insanların üzerine düşme riskinin bulunduğuna vurgu yapan Özaltun, vatandaşlardan birkaç gün tehlikenin olabileceği yerlerde farklı güzergahları kullanmasını ya da kaldırımlardan kontrollü geçiş yapmalarını istediklerini söyledi. Özaltun, çatı temizliği yapılamayan binalarda şerit çekilerek basit bir önlem alınmasının bile faydalı olabileceğine dikkat çekti.



Başkan Özaltun, "Sayın kaymakamıma özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı organize ettiği için. Bu konuda belediye olarak yapabileceğimiz tek şey vatandaşlarımızı uyarmak ve ikaz etmektir. Ardından da kendimize ait olan mülklerde tedbir almaktır. Bu konuda Belediyeye ait mülklerimizde tedbirlerimizi alıyoruz. Kar temizliği noktasında zaten vatandaşımızın yanındayız ve yetişebildiğimiz her noktada da çalışmalar yürütüyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından toplantıda katılımcılar kar erimelerine karşı bölgede yaşanabilecek olumsuzluklar ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirirken, kurum olarak içerisinde bulundukları güçlüklere dikkat çekti.



Toplantıya, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

