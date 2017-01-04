04.01.2017 10:31 Beyşehir'de 2017 yılının ilk nikahı kıyıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2017 yılının ilk nikahı Beyşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2017 yılının ilk nikahı Beyşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı.



Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na evlenmek için başvuran Gürsel Kayan ve Elif Funda Mayalı çifti, yeni yılın ilk günlerinde kıyılan nikahın ardından hayatlarını birleştirdi. Çift, 2017 yılında resmi kayıtlara geçen Beyşehir'de dünya evine giren ilk isimler oldu. Genç çiftin nikah merasimlerinde nikah şahitliğini işadamları İsmail Öğütcü ve Nedim Akkoca yaparken, yakınları da bu özel günde çifti yalnız bırakmadı. Evlendirme Memuru Nail Özkan, evliliğe "evet" dedikten sonra evlenme kütüğü defterine imza atan çifte, evlilik cüzdanlarını vererek bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da 2017 yılının ilk nikah merasiminde hayatlarını birleştiren çifti ve ailelerini tebrik etti.



2016'da 541 çift dünya evine girdi



Öte yandan, Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nun geride kalan 2016 yılı nikah istatistikleri de belli oldu. Önceki yılın 12 aylık döneminde Belediye'ye evlilik başvurusu yaparak nikahı kıyılan 541 çift dünya evine girdi. 2015 yılında ise Beyşehir'de 543 çift hayatlarını birleştirmişti. Beyşehir'de geride kalan 2016 yılında evlenen isimler arasında 15 yabancı uyruklu çift yer alıyor. Bunlardan 9'unun Suriye, 3'ünün Alman, 1'inin Filipinli, 1'inin Polonyalı, 1'inin de Gürcistan uyruklu çiftler olması dikkat çekiyor.



Aynı dönemde, gerçekleşen 20 evlilik anne ve baba rızasıyla olurken, 5 çiftin ise mahkeme kararıyla hayatlarını birleştirmesi istatistiklere yansıdı.

