27.12.2016 16:16 Beyşehir Belediyesi'nden sürücülere çorba ikramı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir ilçesinde şehirlerarası yola çıkan araç sürücülerine sıcak çorba ikramında bulundu. Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Beyşehir ilçesinde şehirlerarası yola çıkan araç sürücülerine sıcak çorba ikramında bulundu.



Konya yolu çıkışındaki polis kontrol noktasına gelen Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yola çıkan araçları durdurarak sürücülere ve araç içerisindeki yolculara sıcak çorba ve isteyenlere dilimlenmiş ekmek ikramında bulundu. Zabıta ekiplerinin durdurduğu bazı araçların sürücüleri kontrol için durdurulduklarını sanarak ruhsat ve ehliyetlerini uzatmak istedikleri sırada görevlilerin çorba servisiyle karşılaşınca önce şaşkınlık yaşadı, ardından tebessüm ederek kendilerine uzatılan sıcak çorbadan tattı.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, çorba ikramı yapılan polis kontrol noktasına gelirken, bir süre araç sürücülerine kendi elleriyle çorba servisinde bulundu. Yolcu otobüs ve minibüslerinin içerisine de binerek vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Başkan Özaltun, uygulamayla ilgili düşüncelerini de dinledi.

