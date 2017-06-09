Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndaki bir iş yerindeki silahlı çatışmada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki bir iş yerindeki silahlı çatışmada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Fitil Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak üzerinde bulunan bir tamirhaneye aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar tarafından ateş açılmıştı. Açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu çatışma çıkmış 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan şahıslardan Ertuğrul K.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ufuk Kıvık /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Kardeş kavgasının kazananı olmaz'
İlk raunt Fenerbahçe'nin
FETÖ'den kaç kişi tutuklandı ?: Bakan Bozdağ açıkladı
Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Macron, Cumhurbaşkanlığı şikayet telefonlarını yanıtladı
Camide başörtü takan Fransız vekile tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
'Kırmızı fularlı kız' Kato'da öldürüldü
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
Arap ülkelerinden Katar bildirisi
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
İstanbul'da bina çöktü son dakika bir çocuk enkaz altında
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Batman'da çifte saldırı: Önce başkanın yeğenine sonra karakola saldırı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Kardeş kavgasının kazananı olmaz'
'Kardeş kavgasının kazananı olmaz'
İlk raunt Fenerbahçe'nin
İlk raunt Fenerbahçe'nin
FETÖ'den kaç kişi tutuklandı ?: Bakan Bozdağ açıkladı
FETÖ'den kaç kişi tutuklandı ?: Bakan Bozdağ açıkladı
Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Macron, Cumhurbaşkanlığı şikayet telefonlarını yanıtladı
Macron, Cumhurbaşkanlığı şikayet telefonlarını yanıtladı
Camide başörtü takan Fransız vekile tepki
Camide başörtü takan Fransız vekile tepki
'Sumudica ile her konuda anlaştık'
'Sumudica ile her konuda anlaştık'
'Türkiye'den giden gemide silah yakalandı' iddialarına yalanlama
'Türkiye'den giden gemide silah yakalandı' iddialarına yalanlama
Arınç: Ekrem Yeter damadım olduğu için serbest bırakılmadı
Arınç: Ekrem Yeter damadım olduğu için serbest bırakılmadı
Dicle'de üs bölgesine roketatarlı saldırı
Dicle'de üs bölgesine roketatarlı saldırı
TSK: 'Şırnak'ta 2 asker şehit oldu, 1 asker ve 2 korucu yaralandı'
TSK: 'Şırnak'ta 2 asker şehit oldu, 1 asker ve 2 korucu yaralandı'
Emniyet binasına roketatarlı saldırı
Emniyet binasına roketatarlı saldırı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English