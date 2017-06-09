Beyoğlu'ndaki çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'ndaki bir iş yerindeki silahlı çatışmada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki bir iş yerindeki silahlı çatışmada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Fitil Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak üzerinde bulunan bir tamirhaneye aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar tarafından ateş açılmıştı. Açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu çatışma çıkmış 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan şahıslardan Ertuğrul K.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ufuk Kıvık /İHA)