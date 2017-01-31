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Beyoğlu'ndaki binanın çökme anı kamerada
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Beyoğlu'ndaki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu'nda 3 katlı boş bir binada ruhsatlı yıkım yapıldığı esnada çökme meydana geldi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı çökme anı görüntülere de yansıdı.

Beyoğlu'nda 3 katlı boş bir binada ruhsatlı yıkım yapıldığı esnada çökme meydana geldi. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı çökme anı görüntülere de yansıdı.
Olay, Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı boş bir bina ruhsatlı yıkım yapıldığı esnada çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina çevrede paniğe neden olurken binanın yan tarafında bulunan otopark çökmenin etkisiyle hasar gördü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek hızla çalışmalara başlayan ekipler, binanın molozlarının altında bir vatandaş kalma ihtimaline karşı araştırma yaptı. Çökme nedeniyle hafif yaralanan bir işçi ve bir otopark çalışanı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöken binanın molozları altında kimsenin olmadığı tespit edildi.
İtfaiye ekipleri çöken binanın kaldırılması için çalışma başlatırken polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Moloz parçalarının düştüğü yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine getirilen kepçe yardımıyla binada kalan ve düşme olasılığı bulunan tehlikeli moloz parçaları yıkıldı. Ardından olay yerine gelen belediye ekipleri enkazı temizleme çalışması başlattı.
Çöken binanın altında kalmamak için kaçarken dizinden yaralanan Murat Akgirvanlı, "Kaçarken oldu. Son anda sesi hissettik. İşte bina çöktü" dedi. Başka bir vatandaş ise sabah 08.00'den beri yıkım olduğunu söyledi.

YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
3 katlı boş binanın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde binanın bir anda yerle bir olduğu görülüyor. Ardından etrafı toz bulutu kaplıyor. Bu esnada cadde üzerinden araçlar geçmeye devam ediyor.
(Doğan Can Cesur - Hüseyin Coşkun / İHA)


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