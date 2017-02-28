Beyoğlu'nda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 16.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Turan Caddesi Aşıklar Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın çatısından yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Beyoğlu itfaiye grubu ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşlar çıkan yangını meraklı gözlerle izlerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Salim Aslan adlı bir görgü tanığı "Ben içeri girdim, yatak tutuşmuştu. Ben çocuğu zorla çıkardım. Çocuk içeride hortumla yangını söndürmeye çalışıyordu. Yangın yataktan çıktı. İçeride 3-4 kişi vardı, biz geldik çıkardık. Durumları iyi. Mahalleli olarak ilk müdahaleyi biz yaptık" dedi.

Olay yerine her ihtimale karşın sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangından kurtarılan apartman sakini bir kadın, gözyaşları içinde olayı izledi.

Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman / İHA)